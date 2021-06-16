Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Германии впервые поразила собственные ворота на чемпионатах Европы

Сборная Германии впервые поразила собственные ворота на чемпионатах Европы
Вячеслав Моренко
Комментарии

32-летний защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы – 2020 со сборной Франции (0:1) вписал своё имя в историю национальной команды, сообщает Goal.

На 20-й минуте Хуммельс срезал мяч в ворота сборной Германии и записал на свой счёт автогол, который стал первым в истории сборной Германии на чемпионатах Европы.

Если рассматривать и чемпионаты мира, то это второй подобный случай. Первый был на ЧМ-1978, тогда свои ворота поразил Берти Фогтс. Отмечается, что Хуммельс поразил ворота Нойера в матче сборной Германии уже не в первый раз, дебютный эпизод произошёл в 2015 году в матче отбора к Евро с Шотландией.

Напомним, сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. Германия (0) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Португалии (3) и Венгрии (0).

Новость по теме
Дидье Дешам: сборная Франции была близка к тому, чтобы забить второй гол в ворота Германии
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021