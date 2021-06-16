Сборная Германии впервые поразила собственные ворота на чемпионатах Европы

32-летний защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы – 2020 со сборной Франции (0:1) вписал своё имя в историю национальной команды, сообщает Goal.

На 20-й минуте Хуммельс срезал мяч в ворота сборной Германии и записал на свой счёт автогол, который стал первым в истории сборной Германии на чемпионатах Европы.

Если рассматривать и чемпионаты мира, то это второй подобный случай. Первый был на ЧМ-1978, тогда свои ворота поразил Берти Фогтс. Отмечается, что Хуммельс поразил ворота Нойера в матче сборной Германии уже не в первый раз, дебютный эпизод произошёл в 2015 году в матче отбора к Евро с Шотландией.

Напомним, сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. Германия (0) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Португалии (3) и Венгрии (0).