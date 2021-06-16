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Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 16 июня

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 16 июня
Вячеслав Моренко
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Сегодня, в среду, 16 июня, на чемпионате Европы по футболу – 2020 пройдёт шестой игровой день, который открывает программу матчей второго тура группового этапа турнира.

Первой встречей игрового дня станет противостоянии сборных Финляндии и России в Санкт-Петербурге (Россия) на стадионе «Газпром Арена», представляющих группу B. Начало матча – 16:00 мск, трансляция – «Первый канал».

Затем состоится матч группы A между сборными Турции и Уэльса, который пройдёт в Баку (Азербайджан) на стадионе «Олимпийский». Начало матча – 19:00 мск, трансляция – «Матч ТВ».

Закроет программу игрового дня ещё одна встреча группы A между сборными Италии и Швейцарии в Риме (Италия) на стадионе «Олимпико». Начало – 22:00 мск, трансляция – «Россия 1».

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