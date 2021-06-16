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Лёв прокомментировал поражение сборной Германии в матче с Францией на старте Евро-2020

Лёв прокомментировал поражение сборной Германии в матче с Францией на старте Евро-2020
Вячеслав Моренко
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв выразил мнение об игре своих подопечных в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной Франции (0:1).

«Это был матч с высокой интенсивностью игры до последних минут. Не могу предъявить своей команде, что та не старалась. Парни отдали игре все силы», — цитирует Лёва официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. Германия (0) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Португалии (3) и Венгрии (0).

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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