Парашютист, приземлившийся перед игрой Франция – Германия, нанёс травмы зрителям

Перед матчем 1-го тура Евро-2020 между Францией и Германией в Мюнхене мужчина прыгнул на стадион с парашютом. Видео инцидента опубликовал в «Твиттере» журналист Макс Мерилл.



Как сообщает Washington Post, результате его неудачной посадки часть обломков креплений и проводов камеры «паук» нанесли травмы зрителям на трибунах, из-за чего им пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу.

В свою очередь, в УЕФА заявляют, что правоохранительные органы примут необходимые меры из-за этого безрассудного и опасного деяния. Отметим, что на парашюте приземлившегося протестующего был лозунг экологической организации «Гринпис» — «избавьтесь от топлива!»

Напомним, что игра завершилась победой французской команды со счётом 1:0. На 20-й минуте встречи единственный гол забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, отправивший мяч в ворота своей команды.