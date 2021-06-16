Ларссон: с Тедеско и его штабом в «Спартаке» я вышел на новый уровень

23-летний шведский нападающий Джордан Ларссон отреагировал на победу в номинации лучшему игроку сезона по версии болельщиков «Спартака».
«Большое спасибо всем, кто проголосовал за меня как за лучшего игрока! Мы сделали большой шаг в правильном направлении, прошли в квалификацию Лиги чемпионов и в целом провели хороший сезон. Нужно продолжать развиваться и стремиться к великим целям!
Для меня большая честь играть в таком большом клубе, как «Спартак». Хочу поблагодарить всех игроков, персонал и, конечно же, болельщиков за этот сезон. Без вашей поддержки наш результат не был бы возможен!
И, разумеется, я хочу сказать спасибо Доменико Тедеско, Андреасу Хинкелю и Максу Урванчки за время, которое мы провели вместе. С ними я вышел на новый уровень. Всегда буду благодарен за то, что они сделали для меня и для клуба. Мы продолжим радовать наших фанатов уже с новым тренерским штабом», — цитирует Ларссона официальный сайт «Спартака».
В минувшем сезоне Ларссон провёл в РПЛ 29 матчей, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.
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