«Барселона» и «Реал» получили разрешение играть в Лиге чемпионов

«Барселона» и «Реал» сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Соответствующие уведомление испанские клубы получили от УЕФА. Об этом сообщает Fotball Espana. Ранее «Ювентус» также был допущен для участия в турнире.

Отмечалось, что «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из ЛЧ в связи с участием в проекте Суперлиги Европы. В июне стало известно, что разбирательство в отношении итальянского клуба приостановлено, после чего УЕФА уведомил клуб, что тот будет в числе участников ЛЧ в сезоне-2021/22. В то же время в УЕФА ранее отмечали, что расследование будет возобновлено в будущем.

19 апреля 12 команд-основателей объявили о создании Европейской Суперлиги, но уже через два дня девять клубов под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА и политиков своих стран объявили о выходе из соревнования.

7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере € 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.