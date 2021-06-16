«Барселона» и «Реал» получили разрешение играть в Лиге чемпионов

«Барселона» и «Реал» сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Соответствующие уведомление испанские клубы получили от УЕФА. Об этом сообщает Fotball Espana. Ранее «Ювентус» также был допущен для участия в турнире.
Отмечалось, что «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из ЛЧ в связи с участием в проекте Суперлиги Европы. В июне стало известно, что разбирательство в отношении итальянского клуба приостановлено, после чего УЕФА уведомил клуб, что тот будет в числе участников ЛЧ в сезоне-2021/22. В то же время в УЕФА ранее отмечали, что расследование будет возобновлено в будущем.
19 апреля 12 команд-основателей объявили о создании Европейской Суперлиги, но уже через два дня девять клубов под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА и политиков своих стран объявили о выходе из соревнования.
7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере € 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.
- 16 июня 2021
-
05:35
-
05:18
-
04:38
-
04:19
-
04:09
-
03:20
-
02:28
-
02:10
-
01:57
-
01:45
-
01:26
-
00:59
-
00:45
-
00:39
-
00:23
-
00:21
-
00:12
- 15 июня 2021
-
23:55
-
23:40
-
23:34
-
23:30
-
23:13
-
23:10
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:46
-
22:44
-
22:37
-
22:34
-
22:28
-
22:21
-
22:12
-
22:11
-
22:02