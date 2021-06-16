«Валенсия» следит за нападающим «Спартака» Понсе

Аргентинский форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе попал в сферу интересов «Валенсии». Об этом сообщает Super Deporte.
По информации источника, технический секретарь испанского клуба Мигель Анхель Корона посетил расположение нескольких сборных U23, готовящихся к Олимпийским играм в Токио, в частности, Аргентины. Целью визита Короны было наблюдение за работой Понсе, который ранее уже выступал в Ла Лиге за «Гранаду».
В сезоне-2020/21 24-лентий футболист провёл за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.
Аргентинец выступает за «Спартак» с 2019 года. Ранее он играл за «АЕК», «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз».
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