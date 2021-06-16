Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» следит за нападающим «Спартака» Понсе

«Валенсия» следит за нападающим «Спартака» Понсе
Кирилл Горбачинский
Комментарии

Аргентинский форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе попал в сферу интересов «Валенсии». Об этом сообщает Super Deporte.

По информации источника, технический секретарь испанского клуба Мигель Анхель Корона посетил расположение нескольких сборных U23, готовящихся к Олимпийским играм в Токио, в частности, Аргентины. Целью визита Короны было наблюдение за работой Понсе, который ранее уже выступал в Ла Лиге за «Гранаду».

В сезоне-2020/21 24-лентий футболист провёл за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.

Аргентинец выступает за «Спартак» с 2019 года. Ранее он играл за «АЕК», «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021