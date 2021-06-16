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«Челси» предложил «Боруссии» за Холанда € 70 млн и Абрахама

«Челси» предложил «Боруссии» за Холанда € 70 млн и Абрахама
Кирилл Горбачинский
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Лондонский «Челси» сделал дортмундской «Боруссии» первое предложение по трансферу нападающего Эрлинга Холанда. По информации журналиста Экрема Конура, лондонский клуб предложил дортмундцам за 20-летнего норвежца форварда Тэмми Абрахама и доплату в размере € 70 млн.

По информации источника, «Боруссия» пока не ответила на предложение.

Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 110 млн.

В июне СМИ сообщали, что возможность перехода в «Челси», который тренирует Томас Тухель, привлекает Холанда, однако, его трансфер может обойтись лондонцам в € 200 млн.

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