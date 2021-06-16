«Эвертон» начал переговоры с Рафаэлем Бенитесом

Испанский специалист Рафаэль Бенитес может стать главным тренером «Эвертона». Как сообщает The Times, английский клуб начал переговоры с тренером относительно возможного сотрудничества, так как не договорился с Нуну Эшпириту Санту.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» имел в своём списке двух основных кандидатов – бывшего главного тренера «Вулверхэмптона» Эшпириту Санту и Дэвида Мойеса, возглавляющего «Вест Хэм Юнайтед». Первый раунд переговоров с представителями экс-тренера «волков» не привёл к убедительным результатам, а воссоединение с Мойесом затруднено из-за действующего контракта тренера.

Как отмечали СМИ, если бы не связь с «Ливерпулем», в котором Бенитес проработал продолжительное время, его кандидатура была бы очевидной, учитывая масштаб его резюме, включающего высшие награды в европейском футболе. В списке кандидатов на должность тренера «Эвертона» также значились Пауло Фонсека, Эрик тен Хаг, Роберто Мартинес и Стивен Джеррард.

Бенитес с 2019 года работал в клубе суперлиги Китая «Далянь Про», но в январе 2021 разорвал контракт. Тренер заявил, что главной причиной такого поступка стала пандемия коронавирусной инфекции, специалист хочет находиться рядом со своей семьей.