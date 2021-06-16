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«Рома» ведёт переговоры с Лоренцо Пеллегрини о продлении контракта

«Рома» ведёт переговоры с Лоренцо Пеллегрини о продлении контракта
Кирилл Горбачинский
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Итальянская «Рома» ведёт переговоры о продлении контракта со своим футболистом Лоренцо Пеллегрини до 2025 года. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб предлагает игроку зарплату в € 3 млн за сезон.

В июне сообщалось, что Пеллегрини может пополнить состав «Барселоны» в летнее трансферное окно. Каталонский клуб стал искать новые варианты усиления после срыва перехода полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, который принял предложение «ПСЖ».

По данным портала Transfermarkt, срок дейтсвующего соглашения итальянца с римским клубом истекает летом 2022 года, поэтому каталонцы могли бы подписать полузащитника за сравнительно небольшие деньги. Руководство «Барсы» также рассматривает возможность включения в сделку кого-либо из своих игроков. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые планируют расстаться с Миралемом Пьяничем и Франсишку Тринкау.

В минувшем сезоне Серии А Пеллегрини забил семь голов и отдал шесть результативных передач, приняв участие в 34 играх чемпионата. До «Ромы» Лоренцо выступал за футбольный клуб «Сассуоло».

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