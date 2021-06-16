Источник: сегодня «Тоттенхэм» объявит о заключении контракта с Фонсекой

Лондонский «Тоттенхэм» планирует объявить о заключении соглашения со специалистом Паулу Фонсекой сегодня, 16 июня. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что стороны достигли договорённости. Фонсека подпишет контракт, рассчитанный на три года. Португальский специалист будет получать в «Тоттенхэме» € 4 млн за сезон.

Напомним, Фонсека попрощался с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришёл другой португальский специалист — Жозе Моуринью, который был уволен как раз из «Тоттенхэма». Ранее СМИ связывали Паулу Фонсеку с московским «Спартаком» и донецким «Шахтёром», во главе которого Паулу работал до переезда в Италию.

Под руководством Фонсеки «Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021.