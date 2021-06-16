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Ал. Миранчук — о матче с Финляндией: прежде всего, нужно сохранять терпение

Ал. Миранчук — о матче с Финляндией: прежде всего, нужно сохранять терпение
Никита Сербаков
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.

«Поскольку финны большую часть времени склонны обороняться, им комфортно это делать и контратаковать. Мы должны оказать на них давление, чтобы они не смогли убегать в контратаки. Прежде всего, нужно сохранять терпение. Мы должны забить, оказать давление, играть быстро и уверенно, но без суеты», — приводит слова Миранчука официальный сайт УЕФА.

Сборная Финляндии проводит дебютный для себя чемпионат Европы. В первом матче финны нанесли всего один удар по воротам голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля, и этот удар оказался голевым. Сборная России в первом матче на турнире разгромно уступила Бельгии (0:3).

Расписание матчей чемпионата Европы – 2020

Сегодня, 16 июня, состоится второй матч россиян на чемпионате Европы — 2020. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Россия сыграет с Финляндией. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

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