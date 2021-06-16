Ал. Миранчук — о матче с Финляндией: прежде всего, нужно сохранять терпение

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.
«Поскольку финны большую часть времени склонны обороняться, им комфортно это делать и контратаковать. Мы должны оказать на них давление, чтобы они не смогли убегать в контратаки. Прежде всего, нужно сохранять терпение. Мы должны забить, оказать давление, играть быстро и уверенно, но без суеты», — приводит слова Миранчука официальный сайт УЕФА.
Сборная Финляндии проводит дебютный для себя чемпионат Европы. В первом матче финны нанесли всего один удар по воротам голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля, и этот удар оказался голевым. Сборная России в первом матче на турнире разгромно уступила Бельгии (0:3).
Сегодня, 16 июня, состоится второй матч россиян на чемпионате Европы — 2020. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Россия сыграет с Финляндией. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
- 16 июня 2021
-
10:09
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:57
-
09:47
-
09:42
-
09:38
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:44
-
08:30
-
08:21
-
07:57
-
07:28
-
07:11
-
06:39
-
06:00
-
05:35
-
05:18
-
04:38
-
04:19
-
04:09
-
03:20
-
02:28
-
02:10
-
01:57
-
01:45
-
01:26
-
00:59
-
00:45
-
00:39