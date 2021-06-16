Голкипер сборной Финляндии: нам нужно набрать одно очко для выхода в плей-офф Евро-2020

Вратарь сборной Финляндии и леверкузенского «Байера» Лукаш Градецки рассказал об отношениях внутри национальной команды.



«Командный дух очень важен. Разногласия плохо повлияли бы на микроклимат. Но это не про нас. Порой звучат не слишком удачные шутки, но атмосферу они не портят.



Я десять дней провел на карантине в Германии — и сейчас идёт уже моя пятая неделя в отелях. Но я всё ещё держусь. Нам нужно взять очко в двух оставшихся матчах в группе для выхода в плей-офф», — приводит слова Градецки официальный сайт УЕФА.

Видео тренировки сборной Финляндии в преддверии матча с Россией

Сборная Финляндии проводит дебютный для себя чемпионат Европы. В первом матче финны нанесли всего один удар по воротам голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля, и этот удар оказался голевым. Сборная России в первом матче на турнире разгромно уступила Бельгии (0:3).

Сегодня, 16 июня, состоится второй матч финнов на чемпионате Европы — 2020. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге они сыграют со сборной России. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.