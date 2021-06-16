Михаэль Баллак: Германия легко могла проиграть Франции со счётом 0:3. Нам повезло

Бывший футболист сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Францией (0:1).
«По ходу второго тайма у сборной Франции было два очень хороших момента в контратаках, в которых нам повезло. Легко можно было проиграть со счётом 0:2 или 0:3. Мбаппе был сегодня великолепен.
Нам не удавалось создавать опасных моментов даже тогда, когда многое получалось и мы нагнетали давление. Выдалась хорошая, боевая игра, но вот в продвижении вперёд мы оказались скованы. Сборная Германии изучит эти моменты и сделает по ним выводы», — цитирует Баллака пресс-служба УЕФА.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 16 июня 2021
-
10:30
-
10:09
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:57
-
09:47
-
09:42
-
09:38
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:44
-
08:30
-
08:21
-
07:57
-
07:28
-
07:11
-
06:39
-
06:00
-
05:35
-
05:18
-
04:38
-
04:19
-
04:09
-
03:20
-
02:28
-
02:10
-
01:57
-
01:45
-
01:26
-
00:59
-
00:45