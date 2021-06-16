Михаэль Баллак: Германия легко могла проиграть Франции со счётом 0:3. Нам повезло

Бывший футболист сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Францией (0:1).



«По ходу второго тайма у сборной Франции было два очень хороших момента в контратаках, в которых нам повезло. Легко можно было проиграть со счётом 0:2 или 0:3. Мбаппе был сегодня великолепен.



Нам не удавалось создавать опасных моментов даже тогда, когда многое получалось и мы нагнетали давление. Выдалась хорошая, боевая игра, но вот в продвижении вперёд мы оказались скованы. Сборная Германии изучит эти моменты и сделает по ним выводы», — цитирует Баллака пресс-служба УЕФА.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.