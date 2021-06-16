Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаэль Баллак: Германия легко могла проиграть Франции со счётом 0:3. Нам повезло

Михаэль Баллак: Германия легко могла проиграть Франции со счётом 0:3. Нам повезло
Михаил Рождественский
Комментарии

Бывший футболист сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Францией (0:1).

«По ходу второго тайма у сборной Франции было два очень хороших момента в контратаках, в которых нам повезло. Легко можно было проиграть со счётом 0:2 или 0:3. Мбаппе был сегодня великолепен.

Нам не удавалось создавать опасных моментов даже тогда, когда многое получалось и мы нагнетали давление. Выдалась хорошая, боевая игра, но вот в продвижении вперёд мы оказались скованы. Сборная Германии изучит эти моменты и сделает по ним выводы», — цитирует Баллака пресс-служба УЕФА.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
Эта Франция похожа на ту, что выиграла ЧМ-2018: цинизм, контроль, звёзды пашут в защите Эта Франция похожа на ту, что выиграла ЧМ-2018: цинизм, контроль, звёзды пашут в защите
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021