«Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать матчи чемпионата Испании в России

«Сбер» приобретёт компанию «Телеспорт», стороны уже заключили предварительное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на официальном сайте «Сбера».



В рамках договора платформа «Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать матчи испанской Примеры в России, а видеоролики спортивных событий «Телеспорта» станут доступными в СМИ, входящими в состав медиаиндустрии «Сбера», в том числе на «Чемпионате».



Как отметил вице-президент по корпоративному развитию «Сбера» Андрей Карташян, не все спортивные события будут транслироваться только на «Okko Спорт». Существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах.



Напомним, чемпионом Испании в сезоне-2020/2021 стал «Атлетико», опередивший мадридский «Реал» и «Барселону».