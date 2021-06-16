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«Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать матчи чемпионата Испании в России

«Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать матчи чемпионата Испании в России
Михаил Рождественский
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«Сбер» приобретёт компанию «Телеспорт», стороны уже заключили предварительное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на официальном сайте «Сбера».

В рамках договора платформа «Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать матчи испанской Примеры в России, а видеоролики спортивных событий «Телеспорта» станут доступными в СМИ, входящими в состав медиаиндустрии «Сбера», в том числе на «Чемпионате».

Как отметил вице-президент по корпоративному развитию «Сбера» Андрей Карташян, не все спортивные события будут транслироваться только на «Okko Спорт». Существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах.

Напомним, чемпионом Испании в сезоне-2020/2021 стал «Атлетико», опередивший мадридский «Реал» и «Барселону».

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