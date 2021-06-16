Нападающий Сулейманов объявил об уходе из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов покидает московский клуб.



«Настало это время, когда мне пришлось уходить из родного «Локомотива». Для меня очень грустно это осознавать, так как этот клуб меня воспитал как футболиста! Дал мне новых друзей, знакомых. Открыл мне дорогу в большой футбол. Спасибо всем кто был на моем футбольном пути в «Локомотиве». Конечно же болельщикам хочу отдельно выразить благодарность за поддержку в мою сторону, спасибо», — написал Сулейманов в своём «инстаграме».



Тимур Сулейманов является воспитанником академии «Локомотива». В прошлом сезоне нападающий защищал цвета «Нижнего Новгорода» в Футбольной национальной лиге. Форвард провёл 40 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 500 тыс.

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