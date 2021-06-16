Погба убрал бутылку пива со стола на пресс-конференции после матча с Германией на Евро

Полузащитник сборной Франции Поль Погба на пресс-конференции после матча чемпионата Европы — 2020 с Германией (1:0) убрал стоявшую на столе бутылку с пивом.
Как сообщает La Octava Sports, 28-летний французский футболист пришёл на общение с представителями прессы и обратил внимание на бутылку, которая стояла на столе. После этого француз переставил пиво на пол, оставив перед собой воду и две бутылки Coca-Cola.
Поль Погба на пресс-конференции после матча с Германией на Евро — 2020
Фото: https://twitter.com/laoctavasports/status/1404936807960039426
Поль Погба на пресс-конференции после матча с Германией на Евро — 2020
Поль Погба на пресс-конференции после матча с Германией на Евро — 2020
Поль Погба — мусульманин. Эта религия запрещает употреблять алкоголь. Вероятно, с этим связано нежелание хавбека «Манчестер Юнайтед» поддерживать спонсора Евро-2020. Согласно мусульманским канонам, употребление алкоголя подпадает под понятие «харам» — строго запрещённого.
Ранее примерно похожий инцидент случился с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду. 15 июня Роналду занял своё место в пресс-центре для общения с журналистами. Перед ним в рекламных целях стояли две бутылки колы. Криштиану переместил газированный напиток подальше от себя, взял в руки бутылку с обычной водой, поднял её вверх и демонстративно помахал ей перед журналистами и камерами. Фото и видео этого поступка португальца уже стали вирусными.
- 16 июня 2021
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:57
-
11:51
-
11:41
-
11:40
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:25
-
11:13
-
11:05
-
10:57
-
10:52
-
10:52
-
10:43
-
10:31
-
10:30
-
10:09
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:57
-
09:47
-
09:42
-
09:38
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:44
-
08:30
-
08:21