«Либо победа, либо Финский залив». Быстров – о матче сборной России с Финляндией

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Финляндии.



«Посмотрите наши товарищеские матчи. Мы играли со словаками, там еле ноги унесли. И до этого были сложные матчи. Не все ребята сейчас в оптимальных кондициях, что матч с Бельгией и показал. Пора уже быть в кондициях? У нас половина игроков в чемпионате России сидели на скамейке запасных, а вторая половина даже не выходила.



Да куда уже отступать? Ладно, в первом туре были зажаты, не смогли продемонстрировать свое мастерство. Но во втором матче уже ничего на вас не давит — либо победа, либо Финский залив. Надо забить быстрый гол, а то дальше будет становиться всё тяжелее и тяжелее», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

У России еще хорошие шансы на выход в 1/8 финала Евро-2020. Но команде нужна поддержка! Впереди матч с Финляндией. Приходите болеть за нашу сборную в «Дом болельщика» от «Чемпионата», который расположился в Hard Rock Café в Москве. Бронь столов: +7(499) 241-43-42.