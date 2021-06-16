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Манчини: уверен в том, что сборная Италии — одна из сильнейших команд на Евро-2020

Манчини: уверен в том, что сборная Италии — одна из сильнейших команд на Евро-2020
Никита Сербаков
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча со Швейцарией во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Я по-прежнему уверен в том, что сборная Италии — одна из сильнейших команд на турнире. Сегодня мы увидим три команды, которые входят в число фаворитов на победу (пресс-конференция Манчини проходила вчера, 15 июня, ещё до начала матчей Венгрия — Португалия и Франция — Германия. — Прим.: «Чемпионата»). Посмотрим, что будет.

В первом тайме матча со сборной Турции нам было тяжело. Знаем, что должны в каждом матче показывать максимум и не думать, что все случится само собой», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Швейцария пройдёт на Олимпийском стадионе в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Расписание матче чемпионата Европы - 2020

В первом туре сборная Италии разгромила Турцию со счётом 3:0 (это был матч-открытие турнира), а Швейцария, проводившая свой матч в Баку, упустила победу в матче с Уэльсом — 1:1.

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