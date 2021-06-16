Александр Алаев единогласно доизбран в исполком РФС

Президент Футбольной национальной лиги и генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев был единогласно доизбран в исполнительный комитет союза, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Таким образом, полный состав исполкома РФС теперь выглядит так: Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Cоловьёв, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарёв, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской, Ашот Хачатурянц, Александр Алаев.



Алаев был избран президентом ФНЛ в феврале этого года. Его соперником на выборах был исполнявший обязанности главы организации Иван Шабанов. За Алаева проголосовали 19 представителей клубов лиги, за Шабанова — три. Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов, об отставке которого стало известно 7 декабря 2020 года.