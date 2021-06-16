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Президент РПЛ высказался о матче Финляндия — Россия на Евро-2020

Президент РПЛ высказался о матче Финляндия — Россия на Евро-2020
Андрей Панков
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о предстоящем матче сборной России на чемпионате Европы — 2020 с национальной командой Финляндии.

«Все надеемся сегодня на победу. Нам нужно побеждать. Все игры решающие. Посмотрите на Польшу. Вроде хорошая команда, мотивированная, а победила Словакия. Сюрприз может преподнести каждая команда. Но нам нужны сегодня три очка. Без борьбы нет победы», — сказал Прядкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).

В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.

Календарь чемпионата Европы по футболу - 2020

У России еще хорошие шансы на выход в 1/8 финала Евро-2020. Но команде нужна поддержка! Впереди матч с Финляндией. Приходите болеть за нашу сборную в «Дом болельщика» от «Чемпионата», который расположился в Hard Rock Café в Москве. Бронь столов: +7(499) 241-43-42.

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