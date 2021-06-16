Ургант: футболистов сборной России не удивили бельгийцы? Пусть сходят во МХАТ на Бузову

Известный телеведущий Иван Ургант в шутливой форме прокомментировал скандальную ситуацию вокруг эфира, в котором певица и телеведущая Ольга Бузова поссорилась с комментатором Дмитрием Губерниевым.



«Громко, ярко и результативно начался чемпионат Европы по футболу. В основном благодаря сборной России. На мой взгляд, наша сборная вернулась к той идеальной форме, по которой мы, честно говоря, соскучились. К своей неинтересной, скучной игре — той, которую мы называем фирменной. Вот эти наши коронные результативные ошибки, эти потери мяча, редкие и от того ещё более ценные попадания в створ ворот. В матче с бельгийцами было одно попадание.



Вы помните тот ужасный эпизод, когда футболист сборной Дании потерял сознание прямо на поле? К счастью, его спасли. Его приводили в чувство, восстанавливали. Чтобы таких случаев больше не было, сразу стали мерить пульс у игроков сборной России. Померили пульс. И, знаете, у всех 60 ударов в минуту. Ни у кого выше не поднимается. Пульс ровный. Один раз поднялся у Дзюбы, когда после игры „Матч ТВ“ подошёл брать у него интервью.



Дальше — важнейший матч с командой Финляндии. И тоже по футболу, к сожалению. Но мы верим. Я, честно говоря, верю. Может, оступились вначале, но дальше… Такое бывало тысячу раз. Мы что, первый раз проигрываем? Надеюсь, выиграем.



Наши футболисты сказали, что бельгийцы их ничем не удивили? Да и что там удивляться. Хочется сказать нашим парням: хотите удивиться — вы лучше сходите во МХАТ на спектакль „Чудесный грузин“ с Ольгой Бузовой. Там всё удивление.



Бузова умеет удивлять не только на сцене, но и помогает другим удивлять. Она поругалась со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Оля расплакалась прямо в эфире „Матч ТВ“. Очень неприятная ситуация. Дмитрий задал вопрос про коньяк, Ольга сразу начала плакать. Я посмотрел всё интервью и могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту», — сказал телеведущий в эфире передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале».



14 июня в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Бузова и Губерниев устроили словесную перепалку, в результате которой девушка была доведена до слёз. Дмитрий извинился перед Бузовой после скандального телеэфира.



Московский Художественный театр имени А.П. Чехова (МХАТ) — драматический театр, основанный в 1898 году Константином Сергеевичем Станиславским и Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко. Считается одним из ведущих театров страны.