Симонян дал напутствие игрокам сборной России перед матчем с Финляндией

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Никита Симонян поделился ожиданиями от второго матча национальной команды России на Евро — 2020.
«Неудачно сыграли с Бельгией. Ребята прекрасно понимают, что надо реабилитироваться. Надо сыграть за себя и за болельщиков. Я играл против финнов, которым мы забивали по 10 мячей, но сейчас это уже не та команда. К ней нужно серьёзно отнестись.
Главная наша сила в общей мобилизации, отдачи и организации, что мы не использовали против Бельгии. Как говорил Лобановский, у которого я работал начальником команды: только на базе функциональной, атлетической и волевой подготовки мы можем добиваться успеха. Но тогда у нас был и состав… Блохин и остальные», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 16 июня, состоится второй матч россиян на чемпионате Европы — 2020. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Финляндией. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
- 16 июня 2021
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