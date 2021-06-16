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Президент РФС ответил на вопрос о возможном уходе Станислава Черчесова из сборной России

Президент РФС ответил на вопрос о возможном уходе Станислава Черчесова из сборной России
Максим Пахомов
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о задаче сборной России на чемпионате Европы — 2020, а также ответил на вопрос о судьбе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Задача поставлена — безусловно, мы все ждём выхода из группы. Задача непростая, но будем надеяться, что она будет выполнена. Тренерский штаб и команда настроены на решение этой задачи.

Будет ли стоять вопрос по тренерскому штабу, если сборная не решит задачу? Когда принималось решение о продлении контракта с Черчесовым в марте 2020 года, этот контракт подписывался на следующий отборочный цикл — к чемпионату мира 2022 года», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3). Сегодня, 16 июня, команда Черчесова встретится во 2-м туре с Финляндией. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь Евро-2020

У России ещё хорошие шансы на выход в 1/8 финала Евро-2020. Но команде нужна поддержка! Впереди матч с Финляндией. Приходите болеть за нашу сборную в «Дом болельщика» от «Чемпионата», который расположился в Hard Rock Café в Москве. Бронь столов: +7(499) 241-43-42.

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