Уткин: отставка Олича — не исправление ошибки, а её углубление. Бедный разбогатевший ЦСКА

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями об отставке Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.



«Лейтмотив отставки Олича: клуб рисковал, пытаясь спасти сезон, назначая Ивицу. Это было импульсивное решение, которое не сработало, и вот теперь клуб делает работу над ошибками и ликвидирует последствия своей импульсивности. Но это неправда. Отставка Олича ещё импульсивнее назначения. С момента окончания чемпионата он был в отпуске. За это время не могло, просто не могло произойти никаких существенных новых событий. Разве только условные переговоры по желательным трансферам, но это я оговариваюсь просто, чтобы всё произнести вслух: стад Олича в ЦСКА и срок оставшегося контракта просто не подразумевал права тренера диктовать желаемые приобретения.



А самое главное: если бы отставка Олича была следствием внутренней работы над собой, той самой работой над ошибками и переосмыслением весенней импульсивности решения — мы бы сегодня уже узнавали имя нового главного тренера. Потому что буквально днями команде уже ехать на первый сбор. Так что отставка Олича — в сущности, не исправление ошибки, а её углубление. Ещё одно резкое движение, ставящее под удар на этот раз такую важную вещь, как планомерная подготовка к новому сезону. Бедный, бедный разбогатевший ЦСКА…», — написал Уткин в своём телеграм-канале.