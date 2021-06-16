Президент РФС – об аккредитациях на Евро-2020: мы не должны смешивать политику и спорт

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с неполучением аккредитаций на Евро-2020 рядом журналистов.



«Мы не должны смешивать политику и спорт. Это мнение не только моё, но и ФИФА, и УЕФА. Нужно с этим бороться и не допускать подобные случаи. Что касается неполучения аккредитаций рядом журналистов, мне сложно комментировать данный факт. Я не в материале и у меня нет всей информации. Евро ещё не завершён, поэтому УЕФА должен разобраться и принять справедливое решение», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3). Сегодня, 16 июня, команда Черчесова встретится во 2-м туре с Финляндией. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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