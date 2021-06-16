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Ал. Ерёменко: чувствую себя и финном, и русским. Надеюсь, наш матч закончится вничью

Ал. Ерёменко: чувствую себя и финном, и русским. Надеюсь, наш матч закончится вничью
Никита Сербаков
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Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко поделился ожиданиями от второго матча финнов на чемпионате Европы – 2020.

«В России меня всё время спрашивают, как сборная Финляндии попала на чемпионат Европы. Я всегда говорю, что у нас в первую очередь есть команда. Все на сто процентов знают, что делать в любой момент времени на поле. Все знают свою роль. Наш единственный шанс преуспеть — играть в тот футбол, в который мы играли в матче с Данией.

Мне будет очень трудно смотреть завтрашний матч. Я чувствую себя и финном, и русским. Завтра все давление обрушится на сборную России, им будет необходимо атаковать. Я не могу себе представить, что завтра будет за матч и какие эмоция буду испытывать я. Надеюсь, матч закончится вничью», — приводит слова Ерёменко Ilta-Sanomat.

Расписание матчей сборной России на чемпионате Европы - 2020

Сегодня, 16 июня, состоится второй матч россиян на чемпионате Европы — 2020. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Россия сыграет с Финляндией. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

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