Кавазашвили: победим сегодня и в матче против Дании. За нашими Россия и Москва!

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды России с Финляндией на Евро-2020.
«Черчесов, как никто другой, должен понимать всю важность предстоящих матчей. Даже сомневаться не надо, что мы победим и сегодня, и в матче против Дании. За нашими Россия и Москва! Нельзя допускать те ошибки, которые были в матче с бельгийцами. Я не сомневаюсь, что Россия выйдет в плей-офф.
Дзюбу мы можем критиковать только за то, что он бодается один против защитников соперника. У него не было рядом партнера, который мог бы усилить атаку, Артёму некому было сбрасывать мяч. Это говорит о том, что надо играть в атакующий футбол со сдвоенным центром, когда у нас есть прекрасный нападающий Соболев.
Я уверен, что сегодня будет больше атаки и ударов по воротам. Мы не добьёмся результата, если не будем это делать. Если наши повторят игру, как со сборной Бельгией, я думаю, что будет очень сложно и господину Черчесову, и всем ребятам. Тогда будут приняты очень жесткие меры в их сторону», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 16 июня 2021
-
13:27
-
13:23
-
13:16
-
13:11
-
13:07
-
13:04
-
13:00
-
12:58
-
12:55
-
12:47
-
12:41
-
12:36
-
12:34
-
12:30
-
12:28
-
12:25
-
12:09
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:57
-
11:51
-
11:41
-
11:40
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:25
-
11:13
-
11:05
-
10:57
-
10:52
-
10:52
-
10:43