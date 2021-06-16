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Кавазашвили: победим сегодня и в матче против Дании. За нашими Россия и Москва!

Кавазашвили: победим сегодня и в матче против Дании. За нашими Россия и Москва!
Павел Левкович
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Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды России с Финляндией на Евро-2020.

«Черчесов, как никто другой, должен понимать всю важность предстоящих матчей. Даже сомневаться не надо, что мы победим и сегодня, и в матче против Дании. За нашими Россия и Москва! Нельзя допускать те ошибки, которые были в матче с бельгийцами. Я не сомневаюсь, что Россия выйдет в плей-офф.

Дзюбу мы можем критиковать только за то, что он бодается один против защитников соперника. У него не было рядом партнера, который мог бы усилить атаку, Артёму некому было сбрасывать мяч. Это говорит о том, что надо играть в атакующий футбол со сдвоенным центром, когда у нас есть прекрасный нападающий Соболев.

Я уверен, что сегодня будет больше атаки и ударов по воротам. Мы не добьёмся результата, если не будем это делать. Если наши повторят игру, как со сборной Бельгией, я думаю, что будет очень сложно и господину Черчесову, и всем ребятам. Тогда будут приняты очень жесткие меры в их сторону», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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