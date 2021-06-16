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Кавазашвили: при учёте ошибок Шунина ему стоит доверить место в матче против Финляндии

Кавазашвили: при учёте ошибок Шунина ему стоит доверить место в матче против Финляндии
Павел Левкович
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Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением, кто должен защищать ворота национальной команды России с Финляндией на Евро-2020.

«Я думаю, Черчесов опять доверит ворота Шунину, потому что менять на переправе вратарей нельзя. Если были бы Акинфеев или Гильерме, то было бы понятно, что кто-то из них играл бы. Но здесь все молодые и неопытные вратари для сборной, и менять их сейчас нецелесообразно. При учёте ошибок Шунина доверить ему снова ворота — правильное решение», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3). Сегодня, 16 июня, команда Черчесова встретится во 2-м туре с Финляндией. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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