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Рой Кин: Погба в сборной Франции и Погба в «МЮ» — разные футболисты

Рой Кин: Погба в сборной Франции и Погба в «МЮ» — разные футболисты
Никита Сербаков
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об игре полузащитника Поля Погба после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Франция — Германия (1:0).

«Нет сомнений в том, что Погба — это талантливый парень. Я всё ещё хочу от него большего, а особенно – в матчах за «Манчестер Юнайтед».

Возможно, в сборной его окружают более качественные игроки и более комфортная атмосфера. Я думаю, что в «МЮ» он не берёт на себя ответственность, потому что её слишком много. Возможно, рядом с Погба в клубе не так много игроков, которые могут разделить эту ответственность с ним.

Я знаю, что в сборной Франции он делит ответственность с окружающими его игроками. Может, в стане «красных дьяволов» ему немного одиноко, и поэтому он чувствует более сильное давление. Очевидно, что существует разница между тем Погба, что мы видим в сборной Франции, и тем, что играет за «Манчестер Юнайтед»», – приводит слова Кина Goal.com.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба стал лучшим игроком матча 1-го тура Евро-2020 с Германией (1:0).

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