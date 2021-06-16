Президент РФС: не вижу оснований для изменения лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о действующем лимите на легионеров.



«Сезон завершён, мы провели его при новом лимите. Нужно подвести итоги и провести анализ. Исходя из анализа будем принимать решение. Пока, в настоящий момент, я не вижу каких-то оснований для изменений. Я не вижу формулу, которая могла бы повысить эффективность нашего футбола», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



В марте сообщалось, что инициативная группа клубов Российской Премьер-Лиги обсуждает возможное смягчение лимита на легионеров. При этом утверждалось, что в РФС по-прежнему уверены, что необходимо больше времени, чтобы проанализировать последствия формулы «8+17».

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