Андрей Шевченко прокомментировал информацию о конфликте между игроками сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на информацию о конфликте между игроками команды. После матча первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Нидерланды — Украина (3:2) СМИ сообщили о конфликте украинских футболистов в раздевалке. Сообщалось, что Андрей Ярмоленко якобы предъявил претензии Марлосу, игрой которого был недоволен.

«Знаете, это такие слухи, которые просто не имеют под собой никакой почвы вообще. В сборной отличная атмосфера. Сборная Украины открыта для всех. Пожалуйста, заходите к нам. Мы пускаем всех журналистов, мы даём интервью. Был сделан неплохой фильм про сборную. Мы показали, открыли дверь к нашей подготовке.



У нас секретов нет. То, что вышла какая-то информация, мне даже смешно комментировать. В сборной царит понимание, хорошая атмосфера. Ребята, я больше чем уверен, всё отдадут и всё сделают для того, чтобы добиться того результата, которого от нас ждут болельщики», — сказал Шевченко в эфире программы «Великий футбол».

Завтра, 17 июня, сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии.