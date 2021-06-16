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Сборная России сыграет в красной форме в матче Евро-2020 с Финляндией

Сборная России сыграет в красной форме в матче Евро-2020 с Финляндией
Сергей Сорокин
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Сборная России сыграет в красной форме в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Финляндии. Комплект голкипера будет чёрным с голубыми вставками.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3). Сегодня, 16 июня, команда Черчесова встретится во 2-м туре с Финляндией. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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