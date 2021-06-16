Игнатьев: Черчесову подготовили игроков, но нет ни одного Лукаку и Де Брёйне

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Финляндией на Евро-2020.



«Не надо выносить приговор Черчесову. В тренерском деле многое зависит от общего состояния футбола в стране. Команда Бельгии соткана из больших мастеров, которых у нас нет. Каждая игра сборной — это подведение всего того, что происходит в российском футболе: как играют наши клубы, как они поддерживают имидж на европейской арене, что происходит в детско-юношеском футболе. Черчесов — главный тренер всего нашего футбола. Он должен дать направление, а руководящие органы должны определить ошибки, которые лежат на Станиславе Саламовиче. Главному тренеру подготовили игроков, а у него нет ни одного Лукаку и Де Брюйне. А дальше стоит задача, чтобы подготовить нынешнему или будущему главному тренеру такую же когорту созвездия игроков.



Для Дзюбы сегодня другая игра. Мы будем играть с командой, которая слабее нас. Я рассчитываю на то, что мы будем диктовать условия. После всего того, что произошло, футболисты сборной России будут делать всё, чтобы оправдать доверие, возложенное на них еще в 2018 году. Думаю, что сегодня мы будем доминировать весь матч, а сборная Финляндии будет контратаковать», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.