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Экс-футболист «Спартака» Попович: Финляндия поставит автобус. Сборной России будет тяжело

Экс-футболист «Спартака» Попович: Финляндия поставит автобус. Сборной России будет тяжело
Арина Лаврова
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Попович поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды России с Финляндией на Евро-2020.

«В сегодняшнем матче будет ничья. Сборная России — не та команда, которая была раньше, когда приезжали в Хельсинки с Романцевым и обыграли 6:0. Сейчас сборная совсем другого плана, а финнам терять нечего, они будут играть в свою игру: от обороны, на контратаках. Для них это не новость, тяжело будет раскрыть. России будет тяжело. Финляндия ставит автобус около штрафной, нужен тонкий пас. У них ещё три очка в кармане, спокойно будут играть по ситуации. С датчанами они играли на контратаках: один момент — один гол. Конечно, в футболе всё возможно, но выиграть сегодня будет тяжело.

Что касается игры сборной России с Бельгией, то ничего лучшего я не ожидал. Хотя и бельгийцы сыграли не в свой лучший футбол, на нейтральной скорости. Если бы Бельгия включила ещё скорость, России было бы тяжелее. У соперника ещё и некоторые опытные игроки отсутствовали», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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