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Сычёв: для России игра с Финляндией решает всё. Либо продолжаем борьбу, либо собираем вещи

Сычёв: для России игра с Финляндией решает всё. Либо продолжаем борьбу, либо собираем вещи
Сергей Сорокин
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Финляндией на Евро-2020.

«На нас давит поражение от Бельгии. От завтрашнего матча зависят все наши перспективы. С человеческой точки зрения очень непросто ребятам. Они понимают, что сегодняшняя игра решает всё. Либо мы продолжаем борьбу, либо собираем вещи и остаёмся дома. Сможем победить за счёт сумасшедшего настроя и самоотдачи. Если все сыграют в полную силу и не будут совершать глупых ошибок, то всё сложится удачно.

Потеря Жиркова в любом случае серьёзная. Опыта Юрию не занимать — наверняка он бы помог в такой тяжелой ситуации, которая будет завтра. Но у нас есть ребята — тот же Караваев вполне может заменить», — цитирует Сычёва РБК.

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