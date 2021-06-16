История и статистика личных встреч сборных Финляндии и России

Сегодня, 16 июня, состоится матч сборных Финляндии и России. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборные России и Финляндии встречались друг с другом четыре раза. Во всех встречах победу одержала российская команда. Самый результативный матч команды провели в августе 1995 года. В отборочном матче к Евро-1996 в Англии россияне в гостях разгромили финнов со счётом 6:0. Через три месяца, 15 ноября, сборная России дома обыграла Финляндию — 3:1. Ещё две встречи состоялись в отборочном турнире к чемпионату мира — 2010 в ЮАР. Тогда оба раза сборная России, возглавляемая Гусом Хиддинком, разгромила Финляндию со счётом 3:0.

История противостояния сборных России и Финляндии. Видео

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Турнир стартовал 11 июня и продлится вплоть до 11 июля, когда в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдёт финальный матч Евро-2020.