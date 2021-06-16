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Определены призеры и лауреаты ПФЛ сезона-2020/2021

Определены призеры и лауреаты ПФЛ сезона-2020/2021
Сергей Сорокин
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По завершении розыгрыша ПФЛ лига определила призёров и лауреатов сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба организации.

Лучшие игроки:
Группа 1 – Ризван Ахмедханов («Черноморец» Новороссийск);
Группа 2 – Станислав Крапухин («Зенит-2» Санкт-Петербург);
Группа 3 – Константин Корж («Сатурн» Раменское);
Группа 4 – Руслан Галиакберов («КАМАЗ» Набережные Челны).

Лучшие бомбардиры:
Группа 1 – Ризван Ахмедханов («Черноморец» Новороссийск);
Группа 2 – Станислав Крапухин («Зенит-2» Санкт-Петербург);
Группа 3 – Владислав Фасхутдинов («Рязань»);
Группа 4 – Данил Карпов («Тюмень») и Руслан Галиакберов («КАМАЗ» Набережные Челны).

Лучшие тренеры:
Группа 1 – Дмитрий Фомин («Кубань Холдинг» Павловский район);
Группа 2 – Вадим Гаранин («Тверь»);
Группа 3 – Сергей Машнин («Металлург» Липецк);
Группа 4 – Игорь Меньщиков («Тюмень»).

Лучшие молодые игроки:
Группа 1 – Нури Абдоков («Кубань» Краснодар);
Группа 2 – Арсен Захарян («Динамо-2» Москва);
Группа 3 – Денис Грибанов («Салют Белгород»);
Группа 4 – Данил Карпов («Тюмень»).

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