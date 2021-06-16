Определены призеры и лауреаты ПФЛ сезона-2020/2021

По завершении розыгрыша ПФЛ лига определила призёров и лауреатов сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба организации.



Лучшие игроки:

Группа 1 – Ризван Ахмедханов («Черноморец» Новороссийск);

Группа 2 – Станислав Крапухин («Зенит-2» Санкт-Петербург);

Группа 3 – Константин Корж («Сатурн» Раменское);

Группа 4 – Руслан Галиакберов («КАМАЗ» Набережные Челны).



Лучшие бомбардиры:

Группа 1 – Ризван Ахмедханов («Черноморец» Новороссийск);

Группа 2 – Станислав Крапухин («Зенит-2» Санкт-Петербург);

Группа 3 – Владислав Фасхутдинов («Рязань»);

Группа 4 – Данил Карпов («Тюмень») и Руслан Галиакберов («КАМАЗ» Набережные Челны).



Лучшие тренеры:

Группа 1 – Дмитрий Фомин («Кубань Холдинг» Павловский район);

Группа 2 – Вадим Гаранин («Тверь»);

Группа 3 – Сергей Машнин («Металлург» Липецк);

Группа 4 – Игорь Меньщиков («Тюмень»).



Лучшие молодые игроки:

Группа 1 – Нури Абдоков («Кубань» Краснодар);

Группа 2 – Арсен Захарян («Динамо-2» Москва);

Группа 3 – Денис Грибанов («Салют Белгород»);

Группа 4 – Данил Карпов («Тюмень»).