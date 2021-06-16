Андрей Шевченко: Зубков с Северной Македонией однозначно не сыграет

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о состоянии полузащитников Александра Зубкова и Виктора Цыганкова перед матчем второго тура чемпионата Европы с Северной Македонией. Зубков был заменён на 13-й минуте игры первого тура с Нидерландами (2:3) из-за травмы. Цыганков стартовый матч пропустил.

«Будут ли готовы сыграть Зубков и Цыганков? По Зубкову — однозначно нет. Он сделал МРТ. Врачи посмотрели, у него есть отёк. Сколько времени будет занимать его восстановление? Будем пытаться восстановить его побыстрее. Форсировать и называть какие-то определённые даты нет смысла. На данный момент парень проходит реабилитацию, восстанавливается. Как только он будет готов, мы сообщим.

Что касается Виктора Цыганкова, то он тренируется с командой уже несколько дней. Он выглядит неплохо, его ничто не беспокоит. Надеюсь, на тренировке всё сложится хорошо и он будет готовиться к матчу с Северной Македонией. Такой игрок, как Виктор, это однозначное усиление для команды. Посмотрим его состояние: выйдет ли он в стартовом составе или на замену. Это будем решать прямо перед игрой. Но он усилит нас однозначно», — сказал Шевченко в эфире программы «Великий футбол».

Матч сборных Украины и Северной Македонии состоится завтра, 17 июня.