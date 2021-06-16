Губерниев: уважающие себя поддержат Россию на встрече Путина с Байденом и в игре с финнами

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Финляндии, а также провёл параллель между этой игрой и встречей российского президента Владимира Путина с лидером США Джо Байденом.



«Сегодня ждём только победы, любой другой результат — неудача. Нужно выигрывать и пытаться забить больше, чем Финляндия забьёт нам.



Встреча Путина и Байдена — историческая для мира. А для мира спортивного, особенно для российского и финского, — этот матч Евро. Очень сложно сравнивать такие крупные события. Уважающие себя люди, которые внимательно следят за встречей Путина и Байдена в Женеве, должны понимать расклады. Поддерживать нас на том поле, а потом поддерживать нашу сборную и в игре с Финляндией. А также смотреть мой эфир, где максимальный профессионализм, разбор и слёзы радости.



Мой девиз на все времена был, а теперь он как никогда актуален: низводить и курощать, именем Астрид Линдгрен и Лилианны Лунгиной!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Матч Финляндия — Россия пройдёт сегодня, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.