Криштиану Роналду не попал в сборную 1-го тура Евро-2020 от WhoScored, несмотря на дубль

Портал WhoScored представил символическую сборную из футболистов, получивших лучшие оценки в матчах 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.



Места в составе не нашлось нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду, оформившему дубль в матче с Венгрией (3:0) и ставшему лучшим бомбардиром в истории Евро.



Сборная тура: Градески (Финляндия, 9,2), Семеду (Португалия, 8,0), Шкриньяр (Словакия, 8,5), О’Шонесси (Финляндия, 7,9), Геррейру (Португалия, 7,9), Ляйнер (Австрия, 7,9), Жоржиньо (Италия, 8,2), Погба (Франция, 7,9), Инсинье (Италия, 7,8), Шик (Чехия, 8,9), Эмболо (Швейцария, 8,7).

Фото: WhoScored

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.