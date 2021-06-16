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Сафонов и Миранчук — в составе сборной России на матч Евро с Финляндией

Сафонов и Миранчук — в составе сборной России на матч Евро с Финляндией
Михаил Рождественский
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Сборная России объявила состав на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией, который пройдёт сегодня, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной России: Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Игорь Дивеев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Марио Фернандес, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук, Артём Дзюба.

Запасные: Юрий Дюпин, Антон Шунин, Роман Евгеньев, Андрей Семёнов, Вячеслав Караваев, Денис Черышев, Даниил Фомин, Рифат Жемалетдинов, Денис Макаров, Максим Мухин, Александр Соболев, Антон Заболотный.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

Календарь Евро-2020

У России ещё хорошие шансы на выход в 1/8 финала Евро-2020. Но команде нужна поддержка! Впереди матч с Финляндией. Приходите болеть за нашу сборную в «Дом болельщика» от «Чемпионата», который расположился в Hard Rock Café в Москве. Бронь столов: +7(499) 241-43-42.

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