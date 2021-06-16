Писарев — о Семёнове: результат важнее чьих-то моральных ударов из-за скамейки запасных

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Финляндией на Евро-2020.



«Надо играть в три центральных, на мой взгляд: Дивеев, Баринов и Джикия. Слева Караваев, а справа Фернандес. Выбора-то особо и нет. Против финнов играть в 4-4-2 играть нельзя. Плюс Джикия неуютно чувствует себя в схеме с двумя центральными. Это показала игра «Спартака» весной. Если был бы Кудряшов, понятно, нужно было играть Кудряшов, Джикия и Баринов. На мой взгляд, оборона сейчас — самая важная история. Также у меня есть сомнения по вратарской позиции. Если говорить об атаке, Соболев неплохо выходил, можно отложить его на план Б.



Что касается Семёнова и ударит ли по нему, если он сядет на скамейку, почему мы должны думать, что вообще что-то по кому-то ударит?! Это издержки профессии, высокая зарплата и всё остальное тоже считается издержками. Если ты плохо играешь, будь готов, что по тебе ударит, а если ты играешь хорошо — тебя носят на руках. Результат важнее чьих-то моральных ударов», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.