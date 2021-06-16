Детский тренер Сафонова: с Бельгией Шунин сыграл непрофессионально. Матвей так не ошибётся

Алексей Чистяков, детский тренер вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, отреагировал на попадание экс-подопечного в стартовый состав национальной команды на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией.
«Великолепно! Я очень рад. Уверен, что сегодня сборная России не пропустит. В двух мячах, пропущенных от Бельгии, Шунин сыграл непрофессионально. Думаю, Матвей таких ошибок не допустит. Более того, Матвей мог бы и выручить. Сафонова уже давно пора было привлекать к основе, проверить. Выпустили на 30-35 минут в товарищеском матче, да и всё. Этого мало», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч Финляндия — Россия пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 16 июня 2021
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