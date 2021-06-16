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Определился первый соперник «Сочи» в Лиге конференций

Определился первый соперник «Сочи» в Лиге конференций
Сергей Сорокин
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«Сочи» во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с клубом «Кешля» из Азербайджана, сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Первый матч запланирован на 22 июля в Сочи, ответная встреча пройдёт в Азербайджане 29 июля.

Напомним, «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификации Лиги чемпионов сыграет «Спартак», занявший второе место, а «Локомотив» попробует свои силы в Лиге Европы. Помимо «Сочи» в Лигу конференций вышел «Рубин».

Новый сезон в РПЛ начнётся 23 июля, а завершится 21 мая. Команды уйдут на зимний перерыв 13 декабря, а весенняя часть турнира стартует 25 февраля 2022 года.

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