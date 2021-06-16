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УЕФА дисквалифицировал Марко Арнаутовича на один матч

УЕФА дисквалифицировал Марко Арнаутовича на один матч
Никита Сербаков
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УЕФА принял решение относительно недавних оскорблений в матче Австрия — Северная Македония, которые себе позволил нападающий австрийцев Марко Арнаутович.

Как сообщает официальный сайт организации, 32-летнего форварда дисквалифицировали на один матч. Его действия в матче 1-го тура Евро-2020 против Северной Македонии (3:1) были квалифицированы как «нанесение оскорбления другому игроку».

Напомним, футболиста обвинили в оскорблении двух соперников — Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанские корни. Арнаутович является сербом по происхождению. Сербия не признаёт независимость своей бывшей провинции Косово, и между ней и Северной Македонией существует историческая напряжённость.

Расписание матчей Евро - 2020

Арнаутович пропустит матч сборной Австрии с Нидерландами, который состоится завтра, 17 июня, в Амстердаме и начнётся в 22:00 мск.

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