УЕФА дисквалифицировал Марко Арнаутовича на один матч

УЕФА принял решение относительно недавних оскорблений в матче Австрия — Северная Македония, которые себе позволил нападающий австрийцев Марко Арнаутович.
Как сообщает официальный сайт организации, 32-летнего форварда дисквалифицировали на один матч. Его действия в матче 1-го тура Евро-2020 против Северной Македонии (3:1) были квалифицированы как «нанесение оскорбления другому игроку».
Напомним, футболиста обвинили в оскорблении двух соперников — Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанские корни. Арнаутович является сербом по происхождению. Сербия не признаёт независимость своей бывшей провинции Косово, и между ней и Северной Македонией существует историческая напряжённость.
Арнаутович пропустит матч сборной Австрии с Нидерландами, который состоится завтра, 17 июня, в Амстердаме и начнётся в 22:00 мск.
- 16 июня 2021
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