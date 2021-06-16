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Игроки сборной Финляндии вышли на поле «Газпром Арены» в футболках в поддержку Эриксена

Игроки сборной Финляндии вышли на поле «Газпром Арены» в футболках в поддержку Эриксена
Алексей Ласнов
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Футболисты сборной Финляндии вышли на поле «Газпром Арены», где они сыграют с Россией, в футболках в поддержку полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

На белых футболках написано: «Поправляйся, Кристиан».

Матч России с Финляндией пройдёт сегодня, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

12 июня Финляндия в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 встречалась с Данией (1:0). На 43-й минуте встречи полузащитник датчан Кристиан Эриксен, находясь на поле, потерял сознание. Встреча прервалась на полтора часа, Эриксена удалось спасти благодаря незамедлительной реакции медицинского штаба сборной Дании.

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