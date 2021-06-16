Завтра Кержакова представят в качестве главного тренера «Нижнего Новгорода»

Завтра, 17 июня, Александра Кержакова представят в качестве главного тренера «Нижнего Новгорода». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Ожидается, что вместе с ним в клуб зайдёт серьёзный спонсор, который покроет серьёзную долю клубного бюджета. Задача на первый сезон — закрепиться в РПЛ», — сказал источник «Чемпионату».
Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.
В завершившемся розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» набрал в 42 турах 88 очков, одержав 27 побед, потерпев восемь поражений и семь раз сыграв вничью.
- 16 июня 2021
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