Завтра Кержакова представят в качестве главного тренера «Нижнего Новгорода»

Завтра, 17 июня, Александра Кержакова представят в качестве главного тренера «Нижнего Новгорода». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Ожидается, что вместе с ним в клуб зайдёт серьёзный спонсор, который покроет серьёзную долю клубного бюджета. Задача на первый сезон — закрепиться в РПЛ», — сказал источник «Чемпионату».



Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.



В завершившемся розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» набрал в 42 турах 88 очков, одержав 27 побед, потерпев восемь поражений и семь раз сыграв вничью.

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