«Вольфсбург» выкупил у «Динамо» Максимилиана Филиппа

«Вольфсбург» выкупил у московского «Динамо» полузащитника Максимилиана Филиппа, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Игрок заключил контракт с командой до 2025 года.



Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 20 млн. В аренду в «Вольфсбург» перебрался в октябре прошлого года. В минувшем сезоне хавбек провёл 24 матча в Бундеслиге, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 7 млн.



Ранее стало известно, что «Вольфсбург» рассчитывает выкупить Филиппа у «Динамо». При этом уже истёк срок, в течение которого «Вольфсбург» мог активировать опцию выкупа 27-летнего футболиста за € 11 млн, прописанную в арендном договоре.

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