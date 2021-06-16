«Вольфсбург» выкупил у «Динамо» Максимилиана Филиппа

«Вольфсбург» выкупил у московского «Динамо» полузащитника Максимилиана Филиппа, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Игрок заключил контракт с командой до 2025 года.
Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 20 млн. В аренду в «Вольфсбург» перебрался в октябре прошлого года. В минувшем сезоне хавбек провёл 24 матча в Бундеслиге, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 7 млн.
Ранее стало известно, что «Вольфсбург» рассчитывает выкупить Филиппа у «Динамо». При этом уже истёк срок, в течение которого «Вольфсбург» мог активировать опцию выкупа 27-летнего футболиста за € 11 млн, прописанную в арендном договоре.
- 16 июня 2021
-
16:33
-
16:27
-
16:12
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:56
-
15:41
-
15:33
-
15:32
-
15:30
-
15:29
-
15:24
-
15:15
-
15:07
-
15:07
-
15:05
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:44
-
14:41
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:30
-
14:24
-
14:18
-
14:17
-
14:12
-
14:05
-
13:55