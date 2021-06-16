Судья Федотов: сейчас сборной России повезло, что есть VAR

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменой гола сборной Финляндии в ворота сборной России.

«Гол в ворота сборной России отменён правильно, голова игрока Финляндии находилась за линией последнего игрока атаки. Видел помощник или нет – не знаю, сейчас нам повезло, что есть VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты: Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).